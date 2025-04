Vecchio palas nuovi lavori Una sala per l’accoglienza L’Aspes scende in campo | | Costerà centomila euro

nuovi lavori. Ad annunciarlo durante la seduta del consiglio comunale di lunedì scorso è stato il sindaco Andrea Biancani, che con la conferma della gestione dell'impianto ad Aspes, aveva spiegato che al piano superiore dell'Auditorium sarebbero partiti nuovi lavori per completare ed allestire una nuova sala polifunzionale, con una capienza di 100 posti, rimasta ancora allo stato grezzo.A spiegare ora tutti i dettagli dell'intervento che si andrà a realizzare è Luca Pieri, presidente di Aspes: "In queste prime settimane in cui la gestione dell'Auditorium, tramite un contratto di consulenza con il Comune di Pesaro, era stata affidata ad Aspes – dice – ci siamo subito resi conto che facendo promozione della struttura per attrarre ed ospitare convention, sarebbe stato utile aggiungere un nuovo spazio per l'accoglienza, oltre a quello principale dove si possono tenere le assemblee plenarie.

