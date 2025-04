Vecchi e giovani la sfida del poeta e grecista Andrea Simi sulle orme dei versi immortali di Mimnermo

giovani sono tutti uguali, ovunque e in ogni tempo, mentre la Vecchiaia è diversa per ciascuno. Questo incipit è una smaccata parafrasi del celeberrimo di Anna Karenina ("tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo"). Ho scritto altrove (La dannazione dell'incipit in "attualità Lacaniana, n. 33, 2023) che quella asserzione è soltanto una verità letteraria, non una verità oggettiva, assoluta. Se il grande scrittore di Jasnaja Poljana avesse affermato il contrario, l'effetto sarebbe stato identico: i lettori l'avrebbero riconosciuta come la propria verità. E' il potere "ipnotico" della letteratura. L'assunto vale anche naturalmente per la mia variante, ma vorrei provare a dimostrare, avvalendomi proprio del piccolo, suggestivo, prezioso per tanti versi, libro appena pubblicato da Andrea Simi "Mimnermo e la perduta estate" (edito da Palombi), che essa ha qualche chance in più di resistere a un ribaltamento di senso.

