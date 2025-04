Varese e Gallarate si candidano a capitali italiane dell’arte contemporanea 2027

Varese, 30 aprile 2025 – Il Comune di Varese e il Comune di Gallarate hanno firmato un protocollo di intesa per la presentazione congiunta della candidatura al bando che designerà la capitale italiana dell'arte contemporanea 2027. "Il patrimonio artistico e culturale delle nostre città – dichiarano il sindaco di Varese Davide Galimberti e il sindaco di Gallarate Andrea Cassani – come alcuni dei suoi luoghi e musei apprezzati in tutto il mondo, ci offre l'importante occasione di candidarci a capitale italiana dell'arte contemporanea. Un riconoscimento che offrirebbe l'opportunità di valorizzare ancora di più il nostro territorio, aprendo a nuovi investimenti per migliorare la fruizione degli spazi dell'arte e realizzare eventi nazionali e internazionali, diventando così un punto di riferimento nel panorama dell'arte contemporanea nazionale. 🔗 Ilgiorno.it - Varese e Gallarate si candidano a capitali italiane dell’arte contemporanea 2027 , 30 aprile 2025 – Il Comune die il Comune dihanno firmato un protocollo di intesa per la presentazione congiunta della candidatura al bando che designerà la capitale italiana dell'arte. "Il patrimonio artistico e culturale delle nostre città – dichiarano il sindaco diDavide Galimberti e il sindaco diAndrea Cassani – come alcuni dei suoi luoghi e musei apprezzati in tutto il mondo, ci offre l'importante occasione di candidarci a capitale italiana dell'arte. Un riconoscimento che offrirebbe l'opportunità di valorizzare ancora di più il nostro territorio, aprendo a nuovi investimenti per migliorare la fruizione degli spazi dell'arte e realizzare eventi nazionali e internazionali, diventando così un punto di riferimento nel panorama dell'artenazionale. 🔗 Ilgiorno.it

