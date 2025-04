Valle del Serchio la 63esima edizione del Primo Maggio a Fornaci

Fornaci di Barga (Lucca), 30 aprile 2025 – Partita alla grande, oggi alle14, la prima giornata della 63esima edizione della più grande Expo della Valle del Serchio, “Primo Maggio a Fornaci”, quest’anno anche “benedetta” da un clima praticamente estivo. Qui, i visitatori potranno trovare fiori, piante di ogni foggia e colore, articoli per il giardinaggio in quantità, oltre a un importante settore dedicato alla motorizzazione, con ampio spazio dedicato ai mezzi agricoli e al tempo libero. Interi ambiti della grande area espositiva sono poi dedicate alle energie alternative, al riscaldamento di ultima generazione e alla bio-edilizia, Poi, gastronomia tipica, artigianato e stand per tutti i gusti. Stasera si chiude alle 19 e domani, giornata clou per eccellenza, si riparte alle 9 con l’inaugurazione ufficiale e Via della Repubblica chiusa al transito, trasformata in una isola pedonale dove passeggiare in tutta tranquillità e dedicarsi completamente a visitare gli espositori e i negozi, vestiti a festa e a tema con l’evento per l’occasione. 🔗 Lanazione.it - Valle del Serchio, la 63esima edizione del "Primo Maggio a Fornaci" di Barga (Lucca), 30 aprile 2025 – Partita alla grande, oggi alle14, la prima giornata delladella più grande Expo delladel, “”, quest’anno anche “benedetta” da un clima praticamente estivo. Qui, i visitatori potranno trovare fiori, piante di ogni foggia e colore, articoli per il giardinaggio in quantità, oltre a un importante settore dedicato alla motorizzazione, con ampio spazio dedicato ai mezzi agricoli e al tempo libero. Interi ambiti della grande area espositiva sono poi dedicate alle energie alternative, al riscaldamento di ultima generazione e alla bio-edilizia, Poi, gastronomia tipica, artigianato e stand per tutti i gusti. Stasera si chiude alle 19 e domani, giornata clou per eccellenza, si riparte alle 9 con l’inaugurazione ufficiale e Via della Repubblica chiusa al transito, trasformata in una isola pedonale dove passeggiare in tutta tranquillità e dedicarsi completamente a visitare gli espositori e i negozi, vestiti a festa e a tema con l’evento per l’occasione. 🔗 Lanazione.it

