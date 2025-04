Valentini sentenzia la Juve sul caso Douglas Luiz | Un calciatore non farebbe mai questo in una società ben strutturata Per il futuro se non succede una cosa…

Valentini è sicuro: la gestione del caso Douglas Luiz non è da grande società! I bianconeri devono fare una cosa, se vogliono tornare ad alti livelliLa gestione del caso Douglas Luiz non è da grande Juve. La "sentenza" è arrivata attraverso le parole di Antonello Valentini. Ecco cos'ha detto l'ex dirigente della FIGC ai microfoni di TMW Radio.PAROLE – «In una società ben strutturata, un calciatore non farebbe mai certe affermazioni. Se non si rifonda la società, la Juventus non potrà tornare ai suoi livelli più alti».

