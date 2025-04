Valentini | Milan? Con Maldini enorme errore Servono più italiani

Valentini ha parlato del Milan e del momento che vive la società e la squadra rossonera 🔗 Pianetamilan.it - Valentini: “Milan? Con Maldini enorme errore. Servono più italiani” Intervenuto a Tmw Radio, Antonelloha parlato dele del momento che vive la società e la squadra rossonera 🔗 Pianetamilan.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Milan, Furlani ammette l’errore commesso. Arriva il vero sostituto di Maldini - Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione e anche Giorgio Furlani, dirigente rossonero, ammette gli errori commessi 🔗pianetamilan.it

Milan, Walker dice tutto. Rimpianto Maldini? Guler in e Leao out se … - Le parole di Walker e il possibile arrivo di Guler sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan 🔗pianetamilan.it

Milan, Moggi: “Non serve un ragazzino. Maldini fatto fuori inspiegabilmente” - Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato del Milan parlando delle strategie del futuro e di Paolo Maldini. Le sue parole a 'Libero' 🔗pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Valentini: Vorrei vedere un Milan più italiano. Una stupidaggine enorme privarsi di Maldini; Valentini: Spero che il Milan ritrovi il suo prestigio e sia più italiano; Valentini: “Non sono contrario ai giocatori stranieri, purchè di livello”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Valentini: “Non sono contrario ai giocatori stranieri, purchè di livello” - L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha parlato del Milan dopo le ultime prestazioni in ascesa. Ecco le sue ... 🔗msn.com

Putiferio Milan, torna Maldini: annuncio pazzesco - Il ritorno di Paolo Maldini sta per sconvolgere il mondo Milan: arriva l’annuncio incredibile che i tifosi rossoneri non si aspettavano Di novità il Milan ha intenzione di riservarne parecchie ... 🔗milanlive.it

Pozzecco incredulo: "Inspiegabile un Milan senza Paolo Maldini.." - "Io dico, com'è possibile che Maldini non sia all'interno del Milan, non solo dopo quello che ha fatto come calciatore, ma dopo quello che ha fatto come dirigente al Milan fino a poco tempo fa. Questa ... 🔗milannews.it