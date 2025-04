Valditara | Per i corsi di sessualità a scuola servirà il consenso preventivo dei genitori Arresto in flagranza per chi picchia i prof

Il ministro dell'Istruzione ha annunciato che «serve un consenso preventivo scritto dei genitori», per fare dei corsi di sessualità a scuola: e occorrerà «spiegare qual è il materiale didattico, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività»

"Due corsi attivati a scuola su affettività e sessualità" - La nostra scuola ha attivato quest’anno due distinti corsi di educazione all’affettività e alla sessualità: uno per le classi seconde, con la dottoressa Renata Bastiani, ed uno per le terze, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione dell’Asur Marche. Proprio relativamente a quest’ultimo, venerdì 21 febbraio abbiamo incontrato Valeria e Sonia, due esperte rispettivamente in psicologia e ostetricia che hanno parlato di sessualità e affettività. 🔗ilrestodelcarlino.it

A scuola non solo Latino e Bibbia: da Stephen King alla scomparsa della sessualità, tutte le novità delle indicazioni nazionali di Valditara - Non solo latino alle medie, la lettura della Bibbia, dell’Odissea e dell’Eneide (in forma semplificata) alla primaria e l’intelligenza artificiale. Le nuove indicazioni nazionali pubblicate dal governo sono un corposo documento (154 pagine contro le 68 delle attuali in vigore dal 2012) che va ben oltre “un quadro di riferimento per la progettazione curricolare” ma che arriva a “suggerire” direttamente ai docenti i libri da usare in italiano e gli argomenti da svolgere in storia, geografia e scienze. 🔗ilfattoquotidiano.it

Corsi per i precari della scuola, in Liguria li fa solo eCampus, dove lavorò il ministro Valditara - All'università di Genova i primi corsi partiranno a metà giugno e così i docenti devono sborsare duemila euro per l’ateneo privato 🔗repubblica.it

