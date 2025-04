Valditara | educazione sessuale a scuola solo con ok dei genitori mai alla primaria Scatta l’arresto per chi picchia i docenti

educazione sessuale a scuola senza il consenso esplicito e scritto dei genitori. È questa la linea ufficiale tracciata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al termine di un Consiglio dei ministri durato circa un’ora, che ha partorito due provvedimenti significativi: uno sull’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, l’altro contro le aggressioni nei confronti dei docenti. «L’articolo 30 della Costituzione è chiaro: spetta ai genitori il diritto-dovere di formare i figli. Per qualsiasi attività sulla sessualità serve un consenso preventivo, scritto, con indicazione precisa di materiali, finalità e modalità. In assenza di consenso, la scuola deve fornire un’alternativa formativa», ha dichiarato il ministro in conferenza stampa. Vietati corsi aggiuntivi alle elementariNon finisce qui. 🔗 Nessuna lezione disenza il consenso esplicito e scritto dei. È questa la linea ufficiale tracciata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, al termine di un Consiglio dei ministri durato circa un’ora, che ha partorito due provvedimenti significativi: uno sull’affettiva enelle scuole, l’altro contro le aggressioni nei confronti dei. «L’articolo 30 della Costituzione è chiaro: spetta aiil diritto-dovere di formare i figli. Per qualsiasi attività sulla sessualità serve un consenso preventivo, scritto, con indicazione precisa di materiali, finalità e modalità. In assenza di consenso, ladeve fornire un’alternativa formativa», ha dichiarato il ministro in conferenza stampa. Vietati corsi aggiuntivi alle elementariNon finisce qui. 🔗 Open.online

