genitori il diritto-dovere di formare i figli. Per l'ampliamento dell'offerta formativa sulla sessualità serve un Consenso preventivo scritto dei genitori facendo sapere quale è il materiale didattico, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività prodotte. Le scuole devono fornire una attività formativa alternativa se i genitori negano il Consenso. I soggetti erogatori devono avere requisiti di professionalità scientifica e accademica. Per le elementari i temi della sessualità sono solo quelli contenuti nei programmi nazionali.A dirlo è il ministro Valditara. 🔗 Quotidiano.net - Valditara: Consenso genitori obbligatorio per educazione sessuale nelle scuole L'articolo 30 della costituzione stabilisce che spetta aiil diritto-dovere di formare i figli. Per l'ampliamento dell'offerta formativa sulla sessualità serve unpreventivo scritto deifacendo sapere quale è il materiale didattico, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività prodotte. Ledevono fornire una attività formativa alternativa se inegano il. I soggetti erogatori devono avere requisiti di professionalità scientifica e accademica. Per le elementari i temi della sessualità sono solo quelli contenuti nei programmi nazionali.A dirlo è il ministro. 🔗 Quotidiano.net

