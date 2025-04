Valditara | “Bocciati con il 5 in condotta con il 6 rimandati a settembre”

condotta scolastica: con 5 si è bocciati, con 6 serve un esame a settembre. Educazione sessuale solo con consenso scritto dei genitori e soggetti esterni qualificati, senza riferimenti ad affettività, rispetto o consenso. 🔗 Stretta del governo sullascolastica: con 5 si è bocciati, con 6 serve un esame a settembre. Educazione sessuale solo con consenso scritto dei genitori e soggetti esterni qualificati, senza riferimenti ad affettività, rispetto o consenso. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Valditara: “Finora significava stare a casa, ora più scuola per chi fa il bullo” - Al termine della riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato in conferenza stampa le nuove misure sulla valutazione degli studenti. L'articolo Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Valditara: “Finora significava stare a casa, ora più scuola per chi fa il bullo” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Tutte le nuove regole annunciate dal Ministro Valditara dopo il Consiglio dei Ministri - Al termine della riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato in conferenza stampa le nuove misure sulla valutazione degli studenti. L'articolo Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Tutte le nuove regole annunciate dal Ministro Valditara dopo il Consiglio dei Ministri sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Maturità, Valditara firma l’ordinanza: si inizia il 18 giugno, ma col 5 in condotta niente esame. “Premiamo il rispetto” - Tutto pronto per i maturandi dell’anno scolastico 2024-2025. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l’ordinanza ministeriale che definisce le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato. Data ufficiale di inizio mercoledì 18 giugno alle 8.30 con lo svolgimento della prima prova scritta. Dall’anno scolastico in corso costituisce requisito per l’ammissione all’Esame di Stato lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto) e/o delle attività assimilabili. 🔗secoloditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Valditara: “Bocciati con il 5 in condotta, con il 6 rimandati a settembre” - Stretta del governo sulla condotta scolastica: con 5 si è bocciati, con 6 serve un esame a settembre. Educazione sessuale solo con consenso scritto dei genitori e soggetti esterni qualificati, senza ... 🔗fanpage.it

MATURITÀ 2025, PRIMA PROVA IL 18 GIUGNO. ESCLUSI CON 5 IN CONDOTTA - Il Ministro Valditara ha firmato l'ordinanza per la prima prova della Maturità 2025. Sarà il 18 giugno. Cambiano le modalità di ammissione: se uno studente ha un voto in condotta inferiore a 6 non ... 🔗tvqui.it