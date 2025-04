Valditara | Arresto in flagranza per chi picchia professori e presidi Gli educatori dei nostri figli non si toccano video

presidi senza se e senza ma. “Arresto obbligatorio in flagranza di reato in ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici “. Giuseppe Valditara ha dato una risposta particolarmente attesa dal personale scolastico. In Cdm una parte rilevante è stata dedicata al mondo scolastico e alla tutela del personale docente che le cronache indicato come il più massacrato da aggressioni, insieme al personale sanitario. Il ministro dell’Istruzione e del merito nel corso della conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei ministri ha spiegato nel dettaglio i contenuti dei provvedimenti approvati. Ha precisato che l’Arresto in flagranza “non si estende ai minori” quindi non è coinvolto dalla previsione lo studente.Valditara: “Un educatore non si tocca”“Si modifica altresì l’articolo 583 quater del codice penale – continua Valditara – prevedendo un aggravamento delle pene per lesioni al personale scolastico. 🔗 Secoloditalia.it - Valditara: “Arresto in flagranza per chi picchia professori e presidi. Gli educatori dei nostri figli non si toccano” (video) “Dalla parte di insegnanti esenza se e senza ma. “obbligatorio indi reato in ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici “. Giuseppeha dato una risposta particolarmente attesa dal personale scolastico. In Cdm una parte rilevante è stata dedicata al mondo scolastico e alla tutela del personale docente che le cronache indicato come il più massacrato da aggressioni, insieme al personale sanitario. Il ministro dell’Istruzione e del merito nel corso della conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei ministri ha spiegato nel dettaglio i contenuti dei provvedimenti approvati. Ha precisato che l’in“non si estende ai minori” quindi non è coinvolto dalla previsione lo studente.: “Un educatore non si tocca”“Si modifica altresì l’articolo 583 quater del codice penale – continua– prevedendo un aggravamento delle pene per lesioni al personale scolastico. 🔗 Secoloditalia.it

