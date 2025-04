Valditara Arresto in flagranza per chi aggredisce docenti e presidi

Valditara, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Secondo il provvedimento i genitori devono essere consapevoli delle iniziative didattiche in temi sensibili come la sessualità. Per le attività extracurriculari o legate all’ampliamento dell’offerta formativa, le scuole devono acquisire il consenso per iscritto dei genitori, in base a preventive informazioni esaurienti legate a soggetti esterni che partecipano, materiale didattico da utilizzare, modalità di svolgimento delle attività proposte. 🔗 Unlimitednews.it - Valditara “Arresto in flagranza per chi aggredisce docenti e presidi” ROMA (ITALPRESS) – “Il provvedimento sul consenso informato intende rafforzare l’alleanza tra scuola e famiglie e dare consapevolezza e consistenza al patto educativo: la libertà educativa va preservata, ovviamente garantendo l’autonomia scolastica”. Così il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Secondo il provvedimento i genitori devono essere consapevoli delle iniziative didattiche in temi sensibili come la sessualità. Per le attività extracurriculari o legate all’ampliamento dell’offerta formativa, le scuole devono acquisire il consenso per iscritto dei genitori, in base a preventive informazioni esaurienti legate a soggetti esterni che partecipano, materiale didattico da utilizzare, modalità di svolgimento delle attività proposte. 🔗 Unlimitednews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Scuola, stretta di Valditara: “In un prossimo Cdm arresto in flagranza per chi aggredisce i prof” - (Adnkronos) – Stretta del governo in arrivo contro le aggressioni ai prof. con "l'arresto in flagranza nei confronti di chi aggredisce un docente" . Ad annunciarla è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ospite a ‘Mattino Cinque News’, su Canale 5. "Abbiamo avuto circa 40 episodi di aggressione nei confronti del personale scolastico. […] 🔗periodicodaily.com

Valditara: “Arresto in flagranza per chi aggredisce il personale scolastico, norma presto in Consiglio dei Ministri” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato importanti novità nella lotta contro il bullismo e la violenza nel contesto scolastico. L'articolo Valditara: “Arresto in flagranza per chi aggredisce il personale scolastico, norma presto in Consiglio dei Ministri” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Valditara: “Oltre 40 aggressioni a docenti e ATA da settembre, vogliamo l’arresto in flagranza per chi aggredisce il personale”. E sullo schwa: “L’imposizione di simboli è atto di violenza contro la lingua italiana” - Le aggressioni al personale scolastico hanno raggiunto numeri preoccupanti nelle scuole, con circa 40 episodi registrati dall'inizio dell'anno. L'articolo Valditara: “Oltre 40 aggressioni a docenti e ATA da settembre, vogliamo l’arresto in flagranza per chi aggredisce il personale”. E sullo schwa: “L’imposizione di simboli è atto di violenza contro la lingua italiana” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Valditara: Arresto in flagranza per chi aggredisce i prof; Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce docenti e presidi, Valditara: Giù le mani dal personale scolastico. E sul consenso informato: Su temi di natura sessuale più trasparenza, in caso di diniego attività alternative; Valditara Arresto in flagranza per chi aggredisce docenti e presidi; Valditara: Arresto obbligatorio in flagranza di reato per chi aggredisce docenti e dirigenti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Valditara: "Arresto in flagranza per chi aggredisce i prof" - AGI - "È previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato o quasi flagranza di reato, nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici. Inoltre c’è un aggravio di pen ... 🔗msn.com

«Arresto in flagranza per chi aggredisce i prof»: sì del CdM al disegno di legge di Valditara - Il Consiglio dei ministri ha approvato due schemi di altrettanti disegni di legge, uno in materia di «consenso informato in ambito scolastico» riguardante l’educazione sessuale a scuola, e l’altro in ... 🔗msn.com

Il ministro Valditara: “Per i corsi di sessualità a scuola serve il consenso dei genitori. Arresto in flagranza per chi picchia i docenti” - Le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito al termine del Consiglio dei ministri ... 🔗ilsecoloxix.it