Valditara | arresto immediato per chi aggredisce docenti e presidi pene più severe e nuove regole sulla condotta

arresto obbligatorio in flagranza di reato per chi aggredisce docenti o dirigenti scolastici: è questa una delle misure annunciate dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, al termine del Consiglio dei Ministri.La norma non si applica ai minori, ma rappresenta comunque un segnale forte per contrastare un fenomeno in crescita.pene più severe per le aggressioni agli insegnantiIl provvedimento prevede anche un inasprimento delle pene per le lesioni personali contro il personale scolastico. In particolare:Per le lesioni lievi, la pena passa dagli attuali 6 mesi-3 anni a un range tra 2 e 5 anni di reclusione.Valditara ha ribadito con fermezza: "Un insegnante, un educatore, non si tocca".Secondo il ministro, il personale scolastico è il secondo più colpito dalle aggressioni dopo quello sanitario, con una crescita preoccupante degli episodi violenti da parte dei genitori, che negli ultimi anni hanno superato in numero le aggressioni compiute dagli studenti. 🔗 Dayitalianews.com - Valditara: arresto immediato per chi aggredisce docenti e presidi, pene più severe e nuove regole sulla condotta Pugno duro contro le violenze a scuola

