Valdarno ore di angoscia per la scomparsa di un 46enne

Valdarno, è scomparso da ieri, 29 aprile. L’uomo ha lasciato la sua auto vicino alla centrale di Santa Barbara nel comune di Cavriglia e ha fatto perdere le proprie tracce.Lanciato l’allarme, sono scattate le ricerche. Marco – comunica il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni –indossava scarpe bianche Adidas, jeans chiari strappati, piumino nero trapuntato, maglietta blu con una scritta bianca e un cappello scuro con una tesa.Coinvolti nelle ricerche anche i soccorritori della centrale territoriale di emergenza urgenza 118 della Asl Toscana sud est. In particolare è stato attivato il coordinamento delle ricerche della Prefettura in collaborazione con le altre istituzioni e il gruppo Maxi Emergenze del 118.La centrale operativa territoriale 118 ha mobilitato il proprio personale, con tre operatori dedicati a supporto delle operazioni, un’ambulanza in loco e un costante monitoraggio dei presidi ospedalieri attraverso la centrale operativa. 🔗 Lanazione.it - Valdarno, ore di angoscia per la scomparsa di un 46enne Arezzo, 30 aprile 2025 – Marco Mori, 46 anni, di San Giovanni, è scomparso da ieri, 29 aprile. L’uomo ha lasciato la sua auto vicino alla centrale di Santa Barbara nel comune di Cavriglia e ha fatto perdere le proprie tracce.Lanciato l’allarme, sono scattate le ricerche. Marco – comunica il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni –indossava scarpe bianche Adidas, jeans chiari strappati, piumino nero trapuntato, maglietta blu con una scritta bianca e un cappello scuro con una tesa.Coinvolti nelle ricerche anche i soccorritori della centrale territoriale di emergenza urgenza 118 della Asl Toscana sud est. In particolare è stato attivato il coordinamento delle ricerche della Prefettura in collaborazione con le altre istituzioni e il gruppo Maxi Emergenze del 118.La centrale operativa territoriale 118 ha mobilitato il proprio personale, con tre operatori dedicati a supporto delle operazioni, un’ambulanza in loco e un costante monitoraggio dei presidi ospedalieri attraverso la centrale operativa. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Ritrovata dai carabinieri 14enne scomparsa a Lastra a Signa: era a Figline Valdarno. La segnalazione di un cittadino - LASTRA A SIGNA (FIRENZE) – E’ stato il nucleo radiomobile dei carabinieri a ritrovare, su segnalazione di un cittadino, ieri sera 9 marzo 2025, a Figline Valdarno, la studentessa di 14 anni residente a Lastra a Signa. Si era allontanata a piedi dalla propria abitazione la mattina del 6 marzo per andare a scuola. Dove […] L'articolo Ritrovata dai carabinieri 14enne scomparsa a Lastra a Signa: era a Figline Valdarno. 🔗.com

Umbria, donna scomparsa da 24 ore a Gualdo Tadino: si cerca nei boschi - Una donna di 64 anni, polacca, è scomparsa da ieri a Gualdo Tadino. Vigili del fuoco e Carabinieri sono impegnati nelle ricerche, anche con l’impiego di un elicottero, e hanno interessato i boschi circostanti. Impiegate anche unità cinofile. Le ricerche sono state interrotte con l’arrivo della... 🔗ternitoday.it

Mister Zeman d'urgenza in terapia intensiva al Gemelli: ore d'angoscia, cosa gli è successo - Sono ore d'angoscia per Zdenek Zeman: l'allenatore boemo, ormai italiano d'adozione, si trova ricoverato al Policlinico Gemelli nel reparto di terapia intensiva neurologica, dopo essere arrivato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale capitolino. Il nosocomio è lo stesso dove da 14 giorni Papa Francesco sta lottando in condizioni critiche contro una forma di polmonite bilaterale. Secondo fonti vicine, Zeman non sarebbe al momento in pericolo di vita. 🔗liberoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Valdarno, ore di angoscia per la scomparsa di un 46enne; Ore di angoscia per un 46enne scomparso: ricerche a tappeto; Esce di casa per andare a scuola e scompare: le disperate ricerche di una ragazzina di 14 anni. L'appello; La 14enne scomparsa ritrovata dopo oltre due giorni a 40 chilometri di distanza. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Valdarno, ore di angoscia per la scomparsa di un 46enne - Marco Mori, di San Giovanni Valdarno, ha lasciato la sua auto vicino alla centrale di Santa Barbara e ha fatto perdere le proprie tracce. Scattata la maxi emergenza per le ricerche ... 🔗msn.com

Angoscia per 28enne scomparsa da casa, ritrovata dai carabinieri dopo ore - Ore di angoscia e paura, la notte scorsa, a Sant’Antonio Abate, per la scomparsa di una 28enne di Angri. La donna si era allontanata da casa per motivi ancora da chiarire. La sua auto è stata ... 🔗ilgiornalelocale.it

Scomparsa Dragone, ore di angoscia. Tra le ipotesi anche quella dell’omicidio-suicidio - Un episodio inquietante che potrebbe avere un nesso con la scomparsa del 57enne monopolitano. Per questo tra le ipotesi degli investigatori, abbottonatissimi sulla vicenda, c’è anche quella ... 🔗faxonline.it