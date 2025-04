Val Colvera attivato un nuovo tracciato per i mezzi pesanti

attivato un nuovo percorso alternativo per i mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate lungo la Strada Regionale PN 26 "della Val Colvera". Sulla base all'ordinanza emessa dall'Ente. 🔗 Pordenonetoday.it - Val Colvera, attivato un nuovo tracciato per i mezzi pesanti L'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante ha annunciato che da giovedì 1° maggio 2025 saràunpercorso alternativo per icon massa superiore a 3,5 tonnellate lungo la Strada Regionale PN 26 "della Val". Sulla base all'ordinanza emessa dall'Ente. 🔗 Pordenonetoday.it

