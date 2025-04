Vada minorenne sorpreso con 9 dosi di cocaina | arrestato

minorenne è stato denunciato dai carabinieri di Cecina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli del territorio, i militari dell'Arma hanno fermato il giovane che è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e un bilancino di precisione. Il tutto è. 🔗 Livornotoday.it - Vada, minorenne sorpreso con 9 dosi di cocaina: arrestato Unè stato denunciato dai carabinieri di Cecina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli del territorio, i militari dell'Arma hanno fermato il giovane che è stato trovato in possesso di 9die un bilancino di precisione. Il tutto è. 🔗 Livornotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Porta il figlio minorenne a rubare pezzi d'auto, sorpreso dai Carabinieri - Blitz dei Carabinieri la scorsa notte in un piazzale recintato di via Circumvallazione, a Qualiano. Qui i militari dell'Arma hanno sorpreso due persone, padre e figlio minorenne, mentre stavano tagliando con un flex parti di una Renault Captur da poco rubata. Alla vista dei carabinieri i due... 🔗napolitoday.it

L'Aquila, minorenne sorpreso con 800 grammi di hashish nello zaino: arrestato dopo la fuga dalla Polizia - Un minore è stato arrestato a L'Aquila per detenzione e spaccio di hashish. La Polizia ha trovato 8 panetti di droga nello zaino del giovane. 🔗notizie.virgilio.it

Sorpreso a rubare in un bar-tabacchi a Mesenzana, arrestato minorenne - Mesenzana (Varese), 21 febbraio 2025 – È stato colto in flagranza di reato mentre rubava: nella notte del 13 febbraio 2025, i carabinieri della Compagnia di Luino, impegnati in servizi intensificati di prevenzione contro i reati predatori, hanno arrestato un minorenne di origine tunisina per furto all’interno di un bar-tabacchi di Mesenzana. L'intervento è scaturito dalla chiamata al NUE 112 da parte dello stesso titolare del negozio, allertato dall'allarme video del proprio esercizio. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Vada, giovane sorpreso con cocaina: arrestato minorenne per spaccio; Sorpreso con hashish e cocaina Arrestato minorenne marocchino. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online