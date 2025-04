Va in farmacia per un dolore al petto e muore d’infarto | “Il defibrillatore in piazza era scarico”

farmacia di Cavallasca di San Fermo della Battaglia (Como) che gli ha praticato il massaggio cardiaco, ma che non ha potuto usare il defibrillatore presente in piazza perché risultato scarico. 🔗 Francesco Ceramella è deceduto il 29 aprile in seguito a un infarto. Il 65enne era stato soccorso dal personale delladi Cavallasca di San Fermo della Battaglia (Como) che gli ha praticato il massaggio cardiaco, ma che non ha potuto usare ilpresente inperché risultato scarico. 🔗 Fanpage.it

Ha un dolore al petto, le prescrivono un antidolorifico ma aveva una miocardite. A giudizio i medici che visitarono Francesca Carocci - Sentiva un dolore al petto Francesca Carocci quando è andata in ospedale. L’attrice di teatro 29enne è stata visitata da due medici all’Aurelia Hospital di Roma che l’hanno dimessa dopo averle diagnosticato uno stato d’ansia. Per alleviare il malessere, le hanno prescritto un antidolorifico. Pochi giorni dopo, il 2 marzo 2024, l’attrice è deceduta, stroncata da un infarto legato a una miocardite, un’infiammazione del tessuto muscolare del cuore che ne causa la morte. 🔗open.online

Come si affronta la fine di una relazione: “Il dolore va attraversato per essere superato” - La fine di una relazione è una forma di lutto: bisogna attraversare il dolore per superarlo. Si soffre sempre in due: sia chi lascia che chi viene lasciato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Per due anni ha un forte dolore al petto ma i medici non riescono a capire cosa sia, poi la scoperta choc: “Un batterio preso maneggiando carne cruda è arrivato al cuore” - Un dolore al petto che proprio non voleva andare via. Per questo un uomo di 77 anni della Florida è entrato ed uscito dagli ospedali per quasi due anni. Tanto infatti i medici hanno impiegato prima di capire che il paziente era vittima di una terribile infezione, la brucellosi, causata dal contatto con della carne cruda infetta, che era arrivata fino al cuore. Il caso è stato descritto sulla rivista Emerging Infectious Diseases e rappresenta un monito a fare attenzione al cibo che mangiamo o tocchiamo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Va in farmacia per un dolore al petto e muore d’infarto: “Il defibrillatore in piazza era scarico” - Francesco Ceramella è deceduto il 29 aprile in seguito a un infarto. Il 65enne era stato soccorso dal personale della farmacia di Cavallasca di San Fermo della Battaglia (Como) che gli ha praticato il ... 🔗fanpage.it

Va in farmacia per un controllo al cuore, si sente male e muore: scarico il defibrillatore in piazza - A San Fermo, nel Comasco: il 65enne doveva fare un elettrocardiogramma, mentre aspettava l’esito si è accasciato: 20 minuti di massaggio cardiaco non sono ... 🔗milano.repubblica.it

Dolore al petto: tutte le cause e i rimedi - Il primo pensiero va, sempre, al cuore: il disturbo che si collega immediatamente al dolore al petto è, volente o nolente, l’infarto, anche chiamato attacco cardiaco. In realtà, però ... 🔗pourfemme.it