Va da una amica per i compiti ma sbaglia strada 13enne attirata in un garage e palpeggiata

compiti insieme, ma nel tragitto aveva sbagliato strada. La ragazzina, 13 anni, si era fermata per chiedere indicazioni ad un adulto lì nel paese perché aveva il cellulare scarico e non poteva fare.

