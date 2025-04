Va a funghi e scompare nel nulla | riprese dopo sette mesi le ricerche di Franco Vettese

Franco Vettese è uscito dalla sua abitazione il 7 ottobre e non ha più fatto ritorno. 🔗 La famiglia non ha mai smesso di sperare e vuole ritrovarlo al più presto.è uscito dalla sua abitazione il 7 ottobre e non ha più fatto ritorno. 🔗 Fanpage.it

Va a scuola, parcheggia l’auto e scompare nel nulla a Roma: si cerca la 15enne Maria Sara Dicu - Maria Sara Dicu è scomparsa questa mattina da Roma. Ha parcheggiato la sua minicar a scuola, poi è scomparsa nel nulla: "Aiutateci a ritrovarla", è l'appello della madre.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Esce di casa per andare a funghi e scompare nel nulla - Un uomo di 54 anni residente a Prato risulta disperso dallo scorso 27 aprile: si chiama Claudio Dreoni e stando a quanto ipotizzato potrebbe essersi perso mentre andava in cerca di funghi per la Valbisenzio. Il Comune di Vernio ha fatto sapere che le ricerche stanno andando avanti sul territorio... 🔗firenzetoday.it

Signorini ritratta: “Il GF è un gioco con rigorosi controlli. Lorenzo non ha fatto nulla di male”. Beh va beh! - “Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero”. Arriva il clamoroso dietrofront di Alfonso Signorini, che dopo aver preso pubblicamente – e giustamente – le distanze in merito alle discutibili vicende del Grande Fratello, ritratta in maniera anche fin troppo drastica. Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della casa che nel televoto. 🔗davidemaggio.it

Va a funghi e scompare nel nulla: riprese dopo sette mesi le ricerche di Franco Vettese - La famiglia non ha mai smesso di sperare e vuole ritrovarlo al più presto. Franco Vettese è uscito dalla sua abitazione il 7 ottobre e non ha più fatto ritorno. 🔗fanpage.it