Usa Trump firma ordine esecutivo per allentare pressione dazi su auto tariffe su acciaio e alluminio si sommano al 25% attuale

tariffe, come quelle già esistenti su acciaio e alluminio Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per allentare le pressioni dei dazi 🔗Ilgiornaleditalia.it Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump firma ordine esecutivo per allentare pressione dazi su auto, tariffe su acciaio e alluminio si sommano al 25% attuale Pur mantenendo in vigore l'aliquota del 25% sui veicoli stranieri, la nuova misura impedirà l'applicazione cumulativa di ulteriori, come quelle già esistenti suIl presidente americano Donaldhato unperle pressioni dei

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Donald Trump firma ordine esecutivo: l'inglese diventa lingua ufficiale degli USA - Come anticipato nei giorni scorsi, Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che stabilisce l'inglese come la lingua ufficiale degli Stati Uniti. Si tratta di una novità assoluta poiché nei suoi quasi 250 anni di storia gli USA non hanno mai avuto una lingua ufficiale a livello federale. L'ordine esecutivo annulla il mandato federale di Bill Clinton che obbligava le agenzie a fornire assistenza linguistica a chi non parla inglese. 🔗quotidiano.net

Usa, Trump firma un ordine per smantellare il Dipartimento dell’Istruzione - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Oggi intraprendiamo un’azione davvero storica che è stata in preparazione per 45 anni con la firma di un ordine esecutivo per iniziare a eliminare il Dipartimento Federale dell’Istruzione. Lo elimineremo, tutti sanno che è giusto e spero che il Congresso voti a favore, tutti sanno che è giusto, dobbiamo istruire i nostri figli”. A dirlo è il presidente Donald Trump nel corso di un evento nella East Room della Casa Bianca in cui ha annunciato lo smantellamento del dipartimento dell’Istruzione. 🔗unlimitednews.it

Make the Navy Great Again. Trump firma l’ordine esecutivo per rilanciare la cantieristica Usa - Rilanciare la produzione dei vascelli della US Navy, sostenere l’impiego di manodopera locale e riportare gli Stati Uniti sul podio delle potenze cantieristiche mondiali. Questo, in poche parole, è il piano di Donald Trump per quanto concerne la cantieristica Usa. Il settore, ormai da tempo sotto sforzo, è anche uno dei simboli più potenti della competizione strategica con la Cina. Il nuovo ordine esecutivo firmato dal presidente, che cade sotto il nome di “Restoring America’s maritime dominance”, prevede diverse misure per raggiungere questo obiettivo, tra cui la (già annunciata) creazione ... 🔗formiche.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dazi, Trump: penso che abbiamo un accordo con l’India. In arrivo “sconto” su tariffe al 25% per l’import di auto e ricambi; Donald Trump firma ordine esecutivo per allentare dazi sulle auto importate; Trump firma ordini esecutivi contro le università Usa e attacca Harvard. Che cosa cambia; Il presidente Usa firma l’ordine esecutivo per ridurre i dazi sulle auto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump alleggerisce i dazi sulle auto: sconti temporanei per rilanciare la produzione Usa - Donald Trump firma un nuovo ordine esecutivo che riduce temporaneamente i dazi sulle auto assemblate negli USA con componenti stranieri. Le case automobilistiche apprezzano, ma gli analisti temono rin ... 🔗msn.com

Dazi Usa: Trump firma l’ordine esecutivo per alleggerirli - Nessuna marcia indietro, stavolta. Né colpi di scena. Donald Trump, quando in Italia erano passate le 22.30, ha firmato l’ordine esecutivo che alleggerisce i dazi ‘sovrapposti ‘ per andare incontro al ... 🔗lautomobile.aci.it

USA - Trump firma un ordine esecutivo che allenta la pressione dei dazi sulle auto - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che allenta la pressione dei dazi sulle auto. "Vogliamo solo aiutare durante questo periodo di transizione. E' a breve termine", ha detto Trump. Anche se le ... 🔗msn.com