Usa Trump chiude il comizio dei 100 giorni con la Trump Dance

Trump si è esibito nella ormai tradizionale “Trump Dance“.Il tycoon ha parlato per circa 90 minuti, elencando i successi dei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca, attaccando gli avversari politici e assicurando ancora una volta che l’America è all’inizio di una nuova “età dell’oro”. 🔗 Lapresse.it - Usa, Trump chiude il comizio dei 100 giorni con la “Trump Dance” Subito dopo avere pronunciato il consueto slogan, “insieme renderemo di nuovo l’America grande”, nell’auditorium di Macomb, in Michigan, sono partite le note di ‘YMCA’, dei Village People, uno degli inni non ufficiali del movimento Maga. E il presidente americano Donaldsi è esibito nella ormai tradizionale ““.Il tycoon ha parlato per circa 90 minuti, elencando i successi dei suoi primi 100alla Casa Bianca, attaccando gli avversari politici e assicurando ancora una volta che l’America è all’inizio di una nuova “età dell’oro”. 🔗 Lapresse.it

Zelensky chiude a Trump: «Mai agli Usa le nostre centrali elettriche». Lunedì a Riad nuovi negoziati sul cessate il fuoco - Cedere il controllo delle centrali elettriche e nucleari agli Stati Uniti? Anche no. È la risposta che fa pervenire oggi Volodymyr Zelensky, il giorno dopo la «sollecitazione» arrivata al telefono da Donald Trump. Nel dar conto della conversazione tra i due leader, ieri sera la Casa Bianca aveva sottolineato come si fosse parlato anche della possibilità che gli Usa si facciano carico del controllo di quelle infrastrutture energetiche critiche. 🔗open.online

Trump si chiude a Mar-a-lago dopo lo scontro con Zelensky: la linea Usa sull’Ucraina non cambia - Le interviste del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e del consigliere per sicurezza nazionale, Mike Waltz, hanno permesso di comprendere che gli Stati Uniti non sono intenzionati a cambiare posizione sul cessate il fuoco e sulle garanzie di sicurezza a Kiev L'articolo Trump si chiude a Mar-a-lago dopo lo scontro con Zelensky: la linea Usa sull’Ucraina non cambia proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

In migliaia al comizio di Bernie Sanders: “Trump sta portando gli Usa verso una società autoritaria” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “ci sta portando rapidamente verso una forma di società autoritaria”, ha dichiarato il senatore progressista Bernie Sanders durante un comizio di diverse migliaia di persone nel centro di Los Angeles. Rivolgendosi alla folla prima di Sanders, la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha affermato che la presidenza di Trump “è la logica e inevitabile conclusione di un sistema politico americano dominato dalle aziende e dal denaro nero”. 🔗ilfattoquotidiano.it

