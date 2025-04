Usa ' pronti a firmare oggi accordo con Kiev su minerali'

pronti a firmare l'accordo con Kiev sui minerali oggi pomeriggio, se sono pronti anche loro, da parte nostra non c'è stata alcuna modifica dell'accordo": lo ha detto il segretario al tesoro Usa Scott Bessent rispondendo ad una domanda dei reporter durante una riunione del governo. 🔗 Quotidiano.net - Usa 'pronti a firmare oggi accordo con Kiev su minerali' "Siamol'consuipomeriggio, se sonoanche loro, da parte nostra non c'è stata alcuna modifica dell'": lo ha detto il segretario al tesoro Usa Scott Bessent rispondendo ad una domanda dei reporter durante una riunione del governo. 🔗 Quotidiano.net

Washington striglia Zelensky e lui si riallinea: «Pronti a firmare l’intesa con gli Usa» - Il leader ucraino riceve l’inviato Kellogg e ringrazia l’America dopo l’ammonimento di Waltz («Abbassi i toni»). Per gli Stati Uniti al G7 la Russia non è l’«aggressore». A tre anni dall’inizio del conflitto il capo della Commissione Ue, escluso dalle trattative, visiterà la Capitale degli invasi. Con lei Costa, Sánchez (e Calenda). Macron si sfila. Lo speciale contiene due articoli. Continua a leggere 🔗laverita.info

Ucraina, Zelensky tenta il colpo di coda su Trump dopo stop aiuti Usa: “Pronti a firmare accordo su terre rare in ogni momento” - Senza gli aiuti militari Usa Kiev tentenna e tenta di riavvicinarsi alla Casa Bianca "L'Ucraina è pronta a firmare in ogni momento l'accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti", lo ha dichiarato il primo ministro ucraino Denys Shmygal in conferenza stampa a Kiev e lo ha confermato Zelensky 🔗ilgiornaleditalia.it

Zelensky vuole ricucire con gli Usa: “Pronti a firmare l’accordo sui minerali e a lavorare per la pace” - Grato agli Usa e pronto a firmare l’accordo con Trump sui minerali (saltato per la rissa in mondovisione allo Studio Ovale) in vista dei negoziati di pace. Volodymyr Zelensky conferma la volontà di recuperare lo strappo con la Casa Bianca e di riprendere il cammino interrotto. “L’incontro di venerdì non è andato come avrebbe dovuto. È spiacevole che si sia svolto in questo modo. È tempo di sistemare le cose. 🔗secoloditalia.it

Usa 'pronti a firmare oggi accordo con Kiev su minerali' - "Siamo pronti a firmare l'accordo con Kiev sui minerali oggi pomeriggio, se sono pronti anche loro, da parte nostra non c'è stata alcuna modifica dell'accordo": lo ha detto il segretario al tesoro Usa ... 🔗ansa.it

UCRAINA: Kiev pronta a firmare accordo risorse minerarie con gli Usa - fonte - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Ucraina: 14,15 - L'Ucraina è pronta a firmare un accordo sulle risorse minerarie con gli Stati Uniti e potrebbe farlo in giornata. Lo ... 🔗msn.com

Usa-Ucraina, a rischio l'accordo sulle terre rare: "Emersi ostacoli dell'ultimo minuto" - Frizioni tra i team dei due Paesi coinvolti nei negoziati. Il premier di Kiev: "Speriamo nella firma entro le prossime 24 ore" ... 🔗msn.com