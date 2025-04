Usa JB Pritzker invoca proteste di massa contro Trump | È ora di combattere

JB Pritzker attacca Trump, Elon Musk e più in generale l'amministrazione Usa. "È tempo di chiederci se possiamo affidare i codici nucleari a gente che non sa come organizzare una chat di gruppo", ha detto, riferendosi alle chat del Pentagono e al caso Hegseth. "È tempo di riconoscere l'ipocrisia di indossare una grande croce d'oro mentre si annuncia che si tolgono fondi alla ricerca per il cancro dei bambini. È ora di smettere di pensare che possiamo negoziare con un uomo pazzo e di smettere di scusarci quando non avevamo sbagliato. Tempo di smettere di arrenderci, quando dobbiamo combattere".

