Usa il video virale del governatore che attacca Trump

È diventato virale sui social il discorso del governatore democratico dell'Illinois JB Pritzker, postato su X, nel quale critica l'amministrazione Trump e dice che è tempo di "smettere di arrenderci" e di "combattere". JB Pritzker attacca Trump, Elon Musk e più in generale l'amministrazione Usa in modo duro. "È tempo di chiederci se possiamo affidare i codici nucleari a gente che non sa come organizzare una chat di gruppo", ha detto, riferendosi alle chat del Pentagono e al caso Hegseth. "È tempo di riconoscere l'ipocrisia di indossare una grande croce d'oro mentre si annuncia che si tolgono fondi alla ricerca per il cancro dei bambini. È ora di smettere di pensare che possiamo negoziare con un uomo pazzo e di smettere di scusarci quando non avevamo sbagliato", ha aggiunto.

Dazi Usa, virale il video di Trump che esalta le fluttuazioni in Borsa - Il presidente Usa Donald Trump, in riferimento ai dazi, esalta le fluttuazioni in Borsa: “Amici hanno guadagnato miliardi“. È diventato virale il video ripreso nello Studio Ovale e diffuso sui social in cui Trump esalta le fluttuazioni a Wall Street provocate dalle sue dichiarazioni sui dazi. Amici del tycoon avrebbero guadagnato anche miliardi di dollari dopo le affermazioni sull’aumento delle tariffe che, in tutto il mondo, hanno scatenato il panico di una guerra commerciale. 🔗lapresse.it

La studentessa Rumeysa Ozturk arrestata negli Usa: il video del fermo è virale - Sta facendo il giro del mondo il video dell’arresto di Rumeysa Ozturk, dottoranda turca alla Tufts University, fermata dagli agenti dell’ufficio immigrazione americano a Somerville, Massachusetts. Le immagini, ottenute dall’Associated Press, mostrano il momento in cui la giovane viene ammanettata da uomini in borghese con il volto coperto, che le tolgono il telefono prima di dichiarare: “Siamo la polizia”. 🔗thesocialpost.it

Trump: "Nuovi dazi del 50% alla Cina se Pechino non ritirerà entro mercoledì le tariffe del 34% sui prodotti USA" - VIDEO - Le nuove tariffe entrerebbero in vigore dal 9 di aprile Donald Trump ha annunciato nuove tariffe al 50% per la Cina, se il governo di Pechino non ritirerà entro mercoledì le imposte sui prodotti USA del 34%. In un post su Truth il tycoon ha definito "dazi di ritorsione" quelli del 34% imposti 🔗ilgiornaleditalia.it

