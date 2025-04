Liberoquotidiano.it - Usa, è Trump che difende la libertà accademica

In America e in Europa una parte del mondo accademico è in rivolta contro le politiche universitarie di Donald, definite liberticide e fasciste, tese ad annullare ladi ricerca e a stabilire un rigido controllo politico su programmi e finanziamenti. Senza tema del ridicolo, anche nel nostro paese si è promosso un appello (al quale hanno aderito finora duemila docenti) affinché l’Unione Europea vari un “ReBrain Europe” che faciliti l’accoglienza dei cervelli in fuga dal dittatore, in una sorta di emigrazione al contrario rispetto a quella che portò ai tempi di Hitler tanti scienziati e uomini di cultura oltreoceano.Di certi paragoni bisognerebbe semplicemente ridere se non fosse che, dietro tutta la vicenda, si cela un aspetto rilevante che viene occultato e che emergerebbe in tutta la sua chiarezza se solo qualcuno si prendesse la briga di leggere (o di far conoscere nel caso dei media) gli ordini esecutivi disul tema (gli ultimi 7 firmati il 23 aprile scorso). 🔗 Liberoquotidiano.it