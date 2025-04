Usa calo del Pil manda KO Wall Street Ma Trump dà la colpa a Biden

calo del Pil in tre anni. La crescita è stata frenata dall’impennata delle importazioni, dovuta al tentativo delle aziende statunitensi di importare beni esteri prima che il presidente Donald Trump imponesse dazi massicci. Il presidente Trump ha però ‘dato la colpa’ del calo del Pil a Joe Biden, dicendo che i dazi non c’entrano nulla.L’espansione registrata tra gennaio e marzo è stata la più lenta degli ultimi tre anni, in calo rispetto al 2,4% degli ultimi tre mesi del 2024. Le importazioni hanno ridotto di 5 punti percentuali la crescita del primo trimestre. Anche la spesa dei consumatori ha subito un forte rallentamento. Trump ha ereditato un’economia solida che era cresciuta costantemente nonostante gli alti tassi di interesse imposti dalla Federal Reserve per combattere l’inflazione. 🔗 Lapresse.it - Usa, calo del Pil manda KO Wall Street. Ma Trump dà la colpa a Biden L’economia statunitense ha registrato una contrazione dello 0,3% nel primo trimestre del 2025, il primodel Pil in tre anni. La crescita è stata frenata dall’impennata delle importazioni, dovuta al tentativo delle aziende statunitensi di importare beni esteri prima che il presidente Donaldimponesse dazi massicci. Il presidenteha però ‘dato la’ deldel Pil a Joe, dicendo che i dazi non c’entrano nulla.L’espansione registrata tra gennaio e marzo è stata la più lenta degli ultimi tre anni, inrispetto al 2,4% degli ultimi tre mesi del 2024. Le importazioni hanno ridotto di 5 punti percentuali la crescita del primo trimestre. Anche la spesa dei consumatori ha subito un forte rallentamento.ha ereditato un’economia solida che era cresciuta costantemente nonostante gli alti tassi di interesse imposti dalla Federal Reserve per combattere l’inflazione. 🔗 Lapresse.it

Borse europee deboli: calo del Pil Usa e spread Btp-Bund in aumento - Si confermano deboli le principali borse europee dopo l'avvio in calo dei listini Usa, con il Dow Jones in ribasso dell'1,05% e il Nasdaq del 2,3%. Milano e Madrid cedono l'1,7%, Francoforte lo 0,7%, mentre Parigi e Londra lasciano sul campo lo 0,25% circa. Sui listini Usa pesa l'inatteso calo dello 0,3% del Pil americano, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale sopra i 113 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,7 punti al 3,58% e quello tedesco di 4,7 punti sotto al 2,44%. 🔗quotidiano.net

Borse europee deboli dopo il calo dei listini Usa e del Pil americano - Si confermano deboli le principali borse europee dopo l'avvio in calo dei listini Usa, con il Dow Jones in ribasso dell'1,05% e il Nasdaq del 2,3%. Milano e Madrid cedono l'1,7%, Francoforte lo 0,7%, mentre Parigi e Londra lasciano sul campo lo 0,25% circa. Sui listini Usa pesa l'inatteso calo dello 0,3% del Pil americano, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale sopra i 113 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,7 punti al 3,58% e quello tedesco di 4,7 punti sotto al 2,44%. 🔗quotidiano.net

Confindustria, ostacoli economia italiana ed europea, PIL 2025 a +0,6%, recupero atteso nel 2026 (+1,0%), Investimenti in calo, incertezze dazi USA - Gli investimenti sono in contrazione, influenzati dalla politica monetaria restrittiva, dall'incertezza internazionale e dai dazi USA, l'Europa affronta un calo della competitività e un alto costo energetico Il report di Confindustria "Energia, Green Deal e dazi: Gli ostacoli all'economia ita 🔗ilgiornaleditalia.it

