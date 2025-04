Urban Cross e ' moto terapia' Anche l' edizione 2025 è stata un successo

Anche quest'anno un successo. Stiamo parlando dell'Urban Cross svoltosi domenica 27 aprile in piazza Pertini. Organizzato dal moto Club 'Bad Racing Mx Team' con il patrocinio del Comune di Ancona. L'evento ha visto una grande partecipazione da parte dei 'piccoli' piloti che hanno potuto.

"Urban cross" a piazza Pertini: in pista i bambini dai 6 ai 12 anni, per provare gratuitamente le mini moto da cross - ANCONA – L’appuntamento è per il 27 aprile (in caso di pioggia l'iniziativa si terrà l'11 maggio). Arriva a piazza Pertini “Urban Cross”, progetto pilota di avvicinamento al motociclismo, organizzato dal Moto club anconetano Bad Racing in collaborazione con la Uisp e con il patrocinio del Comune... 🔗anconatoday.it

Bambino mette in funzione la moto da cross del padre che viene investito dal mezzo. Ricoverato in gravi condizioni con l’eliambulanza al Pertini. L’episodio ieri a Cassino - Un drammatico incidente si è verificato a Cassino, nel sud della provincia di Frosinone, quando un bambino ha inavvertitamente messo in funzione la potente moto da cross del padre. L’incidente è accaduto quando, per motivi ancora da accertare, il piccolo ha avviato il motore della moto, che si trovava con la marcia inserita: il mezzo ha quindi fatto uno scatto in avanti travolgendo il genitore, che si trovava proprio nella traiettoria… Le gravi condizioni del padre e il trasferimento urgente Le condizioni del 49enne sono apparse subito critiche. 🔗dayitalianews.com

Pilota di cross schiacciato dalla moto in pista a Mantova: gravissimo trauma alla schiena - Mantova – Ha riportato un gravissimo trauma alla schiena il pilota di motocross caduto mercoledì pomeriggio sulla pista Tazio Nuvolari di Mantova. L’uomo ha 42 anni ed è residente ad Asiago, in provincia di Vicenza. Data la gravità delle lesioni è stato trasportato dall’elisoccorso in codice rosso – il più grave – all’ospedale di Brescia. Secondo quando riferito, il pilota stava effettuando alcuni giri di allenamento quando ha perso il controllo della moto sullo sterrato: nella caduta il mezzo si è impennato e gli è ricaduto addosso, schiacciandolo. 🔗ilgiorno.it

