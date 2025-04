Ilfattoquotidiano.it - Uppsala, tv di Stato: “Sparatoria legata a una guerra tra bande criminali”

Le tre vittime non sono state ancora identificate in via ufficiale. Ma uno degli uomini uccisi nellaavvenuta ieri a, in Svezia, sarebbe finito nelle carte di un’indaginea un conflitto tra. Secondo una fonte dell’emittente di servizio pubblico svedese, Svt, il nome di una delle vittime comparirebbe in un’indagine sulla pianificazione di un colpo contro un parente del boss malavitoso Ismail Abdo, ritenuto uno tra i principali responsabili della spirale di violenza che ha sconvolto il paese scandinavo nell’autunno 2023.La banda di Abdo è in conflitto con la banda Foxtrot, guidata da Rawa Majid, da cui la fazione di Abdo si è distaccata diversi anni fa aprendo le porte a un conflitto sanguinoso con numerosi morti. Sia Abdo che Majid sono originari dima vivono all’estero per evitare di incappare nelle maglie della giustizia svedese. 🔗 Ilfattoquotidiano.it