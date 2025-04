Uomo scompare a Caprona le ricerche di vigili del fuoco carabinieri e volontari

ricerche per un Uomo di 73 anni scomparso nel primo pomeriggio di mercoledì 30 aprile a Vicopisano.L'allarme da parte della famiglia è scattato intorno alle 15 in via delle Cave in località Caprona. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno allestito una Unità di Comando Locale da cui vengono coordinate le ricerche. Impegnate squadre ordinarie dei vigili del fuoco insieme a esperti della topografia applicata al soccorso, un elicottero, droni e unità cinofile. Partecipano alle ricerche associazioni di volontariato del territorio. Le operazioni di ricerca non hanno dato alcun esito. Sul Posto anche i carabinieri.

