Uomo bruciato vivo in auto a Montecompatri | è gravissimo arrestato il rivale

Montecompatri, alle porte di Roma, lungo via Casilina. Protagonisti della vicenda due uomini di origine romena: un 35enne, ora arrestato, e un 45enne, attualmente ricoverato in condizioni gravissime al Campus Bio Medico dopo essere stato bruciato vivo all'interno della sua auto.Aggressione brutale in via Casilina: il 45enne aveva cercato rifugio nell'auto. Ora è grave in ospedaleSecondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Frascati, intorno alle 18, l'aggressore avrebbe cercato di colpire il genere con calci e pugni, ma quest'ultimo, temendo per la propria incolumità, si era rifugiato nella sua vettura. Una fuga disperata, ma non sufficiente a salvarlo. Il 35enne, approfittando dei finestrini abbassati, avrebbe lanciato all'interno una bottiglia contenente liquido infiammabile, cospargendo anche la carrozzeria esterna, per poi appiccare il fuoco davanti a diversi testimoni attoniti.

