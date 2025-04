Uomini e Donne Nadia si presenta a sorpresa nella barberia di Gianmarco per il compleanno del tronista

Nadia Di Diodato si è presentata nella barberia di Gianmarco Steri per augurargli buon compleanno, il gesto a poche settimane dalla scelta. Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne: Nadia Di Diodato ha sorpreso tutti presentandosi direttamente nel negozio di Gianmarco Steri, senza preavviso. Le telecamere del programma hanno ripreso ogni momento, immortalando la visita che ha immediatamente fatto il giro dei social grazie a un breve video finito su TikTok. Il gesto di Nadia sembrava voler parlare chiaro: tra lei e Gianmarco, nonostante le tensioni e i dubbi, c'è tanto da salvare. L'arrivo di Nadia alla barberia L'iniziativa è arrivata proprio nel giorno del compleanno del tronista, dopo una serie di puntate in cui Gianmarco si era mostrato confuso e .

