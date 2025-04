Uomini e Donne Cristina lascia lo studio ma poi torna da Gianmarco | “Me ne sarei pentita voglio lottare ancora”

Gianmarco Steri a Uomini e Donne prosegue tra alti e bassi con le sue tre corteggiatrici. Nella puntata del 30 aprile, una delle protagoniste è stata Cristina Ferrara, che aveva deciso di abbandonare lo studio ma poi ha scelto di rientrare tra gli applausi del pubblico. 🔗 Il percorso diSteri aprosegue tra alti e bassi con le sue tre corteggiatrici. Nella puntata del 30 aprile, una delle protagoniste è stataFerrara, che aveva deciso di abbandonare loma poi ha scelto di rientrare tra gli applausi del pubblico. 🔗 Fanpage.it

