Uomini e Donne anticipazioni 30 aprile | Isabella su tutte le furie e sospensione

aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio si ripartirà da dove si era interrotta la messa in onda di ieri pomeriggio, che ha visto al centro dell'attenzione Gemma Galgani, la quale si è trovata a fare i conti con la decisione di Arcangelo di uscire anche con Marina, ma non solo. Particolarmente degno di nota è stato anche il blocco dedicato a Gianmarco Steri, durante il quale c'è stata una sfuriata da parte di Cristina Ferrara. Oggi, però, saranno affrontate altre tematiche. anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne del 30 aprile: scontri di fuocoLa puntata di ieri di Uomini e Donne si è conclusa con un siparietto molto movimentato inerente il trono di Gianmarco Steri. Cristina Ferrara, dopo aver manifestato la volontà di andare via, è stata invitata a rientrare dal tronista.

