Un’opportunità di pace per l’Rdc e il Ruanda

È arrivato il tempo del dialogo? Il 25 aprile, negli Stati Uniti, i due paesi hanno firmato una "dichiarazione di princìpi" che potrebbe gettare le basi per un futuro accordo di pace.

Ogni ipotesi di pace passa dal Qatar, anche i destini del dialogo tra Ruanda e Congo - Il Qatar è crocevia di trattative e mediazioni. Qui si stanno discutendo eventuali nuovi accordi su Gaza, ma sulle sponde del Golfo si sta parlando anche del North Kivu, la regione della Repubblica Democratica del Congo teatro in questi mesi del conflitto tra l’esercito regolare e l’M23, fazione ribelle che ha conquistato a gennaio il capoluogo Goma. Quella in corso in Congo, però, non è una “normale” guerra civile. 🔗it.insideover.com

USA mediatori di pace: firmata a Washington la dichiarazione di intenti tra Congo e Ruanda - A Washington si è tenuta una cerimonia ufficiale presieduta dal Segretario di Stato americano Marco Rubio, durante la quale è stata firmata una “dichiarazione di principi” tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda. L’iniziativa, promossa sotto l’egida del governo degli Stati Uniti, punta a porre fine al conflitto che da anni insanguina la regione orientale del Congo. A sottoscrivere il documento sono stati i ministri degli Esteri dei due Paesi: Therese Kayikwamba Wagner per la Repubblica Democratica del Congo e Olivier Nduhungirehe per il Ruanda. 🔗laprimapagina.it

