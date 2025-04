Uno sciame di vespe colorerà l' atmosfera della festa dei lavoratori

festa del lavoro in “Vespa”. Dalle 8 con il loro inconfondibile “ronzio”, inizieranno ad affluire presso la piccola frazione, centinaia di vespe multicolore di ogni modello ed epoca per prendere parte al. 🔗 Padovaoggi.it - Uno "sciame" di vespe colorerà l'atmosfera della festa dei lavoratori Come da tradizione, domani, primo maggio, Roncajette di Ponte San Nicolò è sinonimo didel lavoro in “Vespa”. Dalle 8 con il loro inconfondibile “ronzio”, inizieranno ad affluire presso la piccola frazione, centinaia dimulticolore di ogni modello ed epoca per prendere parte al. 🔗 Padovaoggi.it

