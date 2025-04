Uno maggio in cantina | degustazioni delle nuove annate tra musica e solidarietà

Torna l'appuntamento del primo maggio nelle cantine Cva di Canicattì che per l'occasione apriranno le porte al pubblico per una giornata dedicata alla passione per l'enologia nel segno della pace. In programma degustazioni delle nuove annate e delle migliori etichette, buon cibo da condividere.

'25 Aprile e 1 maggio' in Cantina - La stagione primaverile con le sue festività porta anche quest'anno tante occasioni imperdibili per godere dei sapori autentici dell'Osteria in cantina e per lasciarsi sedurre dagli abbinamenti con pregiate etichette. Sempre 'coccolati' dal personale di sala e circondati dalla bellezza del... 🔗cataniatoday.it

Uno maggio in cantina: degustazioni delle nuove annate tra musica e solidarietà - Torna l'appuntamento del primo maggio nelle cantine Cva di Canicattì che per l'occasione apriranno le porte al pubblico per una giornata dedicata alla passione per l'enologia nel segno della pace. In ... 🔗agrigentonotizie.it

“Maggio in Cantina” con le aziende vinicole del savonese: degustazioni, visite e prodotti tipici - Archiviate con soddisfazione le “Prime” di fine marzo e la partecipazione al Vinitaly di Verona, in occasione del quale si è registrato un grande successo di presenze nel rinnovato stand dedicato ai v ... 🔗msn.com

Maggio Trentino: una primavera da assaporare con le "Gemme di Gusto" - TRENTO. Immagina di scoprire proprietà e segreti delle erbe officinali tra le mura di uno splendido castello Fai, di andare alla ricerca dei più gustosi sapori trentini a bordo di una e-bike o di pass ... 🔗giornaletrentino.it