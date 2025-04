Universo Lynch la Consulta Giovani di San Giovanni Valdarno presenta una nuova rassegna cinematografica a Palomar

Universo Lynch, la Consulta Giovani di San Giovanni Valdarno presenta una nuova rassegna cinematografica a Palomar dedicata all’eclettica e visionaria icona della cinematografia mondiale, David Lynch. Primo appuntamento lunedì 5 maggio con “The elephant man”A partire da lunedì 5 maggio prende il via “Universo Lynch”, la seconda edizione della rassegna cinematografica organizzata dalla Consulta Giovani del Comune di San Giovanni Valdarno. Dopo il successo dello scorso anno con “Notti di terrore”, torna il ciclo di proiezioni pensato, curato e promosso da ragazze e ragazzi del territorio, stavolta dedicato all’eclettica e visionaria figura di David Lynch, maestro indiscusso del cinema contemporaneo e creatore di universi onirici e perturbanti, tra cui l’indimenticabile serie “Twin Peaks”. 🔗 Lanazione.it - Universo Lynch, la Consulta Giovani di San Giovanni Valdarno presenta una nuova rassegna cinematografica a Palomar Arezzo, 30 aprile 2025 –, ladi Sanunadedicata all’eclettica e visionaria icona della cinematografia mondiale, David. Primo appuntamento lunedì 5 maggio con “The elephant man”A partire da lunedì 5 maggio prende il via “”, la seconda edizione dellaorganizzata dalladel Comune di San. Dopo il successo dello scorso anno con “Notti di terrore”, torna il ciclo di proiezioni pensato, curato e promosso da ragazze e ragazzi del territorio, stavolta dedicato all’eclettica e visionaria figura di David, maestro indiscusso del cinema contemporaneo e creatore di universi onirici e perturbanti, tra cui l’indimenticabile serie “Twin Peaks”. 🔗 Lanazione.it

