maggio 2025 si terrà una giornata di sciopero e mobilitazione promossa dalla FLC CGIL a sostegno del personale precario delle Università italiane. La protesta coinvolgerà assegnisti, ricercatori e tutti coloro con contratti a tempo determinato, per denunciare le politiche governative su finanziamenti e precarizzazione accademica. Un percorso di protesta lungo mesi Lo sciopero . Università in mobilitazione il 12 maggio 2025: sciopero nazionale contro precarietà e tagli Scuolalink. 🔗 Lunedì 12si terrà una giornata dipromossa dalla FLC CGIL a sostegno del personale precario delleitaliane. La protesta coinvolgerà assegnisti, ricercatori e tutti coloro con contratti a tempo determinato, per denunciare le politiche governative su finanziamenti e precarizzazione accademica. Un percorso di protesta lungo mesi Loinil 12Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it

