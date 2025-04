Uniti nel ricordo di Senna Statua ripulita dai volontari | Una passione senza tempo

Senna, all’interno del parco delle Acque minerali. Non un gesto estemporaneo, quello dell’artista modenese grande fan del pilota brasiliano morto poco distante da quella Statua ormai 31 anni fa; ma frutto di un accordo di collaborazione siglato a inizio anno con il Comune. Un’intesa per la cura (volontaria e gratuita) della Statua collocata in un’area finita troppo spesso, negli ultimi tempi, nel mirino di vandali e maleducati.In quelli che erano i giorni dell’addio a Sergio Lancieri, che per tante volte in passato si era fatto carico di tenere in ordine il monumento realizzato nel 1997 dallo scultore Stefano Pierotti, quello vissuto a febbraio di quest’anno era stato un indiretto passaggio di testimone animato dall’affetto per uno dei nomi più importanti della storia della Formula 1, il cui ricordo resterà per sempre legato a Imola e al suo Autodromo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Uniti nel ricordo di Senna . Statua ripulita dai volontari : "Una passione senza tempo" Lo aveva promesso. E, in vista delle celebrazioni per il 1° maggio, ha compiuto il lavoro. Alessandro Rasponi, accompagnato dal suo amico Mauro Baldini, ha ripulito nei giorni scorsi il monumento dedicato ad Ayrton, all’interno del parco delle Acque minerali. Non un gesto esraneo, quello dell’artista modenese grande fan del pilota brasiliano morto poco distante da quellaormai 31 anni fa; ma frutto di un accordo di collaborazione siglato a inizio anno con il Comune. Un’intesa per la cura (a e gratuita) dellacollocata in un’area finita troppo spesso, negli ultimi tempi, nel mirino di vandali e maleducati.In quelli che erano i giorni dell’addio a Sergio Lancieri, che per tante volte in passato si era fatto carico di tenere in ordine il monumento realizzato nel 1997 dallo scultore Stefano Pierotti, quello vissuto a febbraio di quest’anno era stato un indiretto passaggio di testimone animato dall’affetto per uno dei nomi più importanti della storia della Formula 1, il cuiresterà per sempre legato a Imola e al suo Autodromo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Risate solidali al Carlo Felice: comici liguri uniti per Gaslini e Airc in ricordo di Jack De Martini - Sabato 12 aprile alle 20.30 il teatro Carlo Felice ospiterà “Zena Ridens”, una serata dedicata alla comicità con finalità benefiche, a sostegno della fondazione Airc per la ricerca sul cancro e dell’ospedale Gaslini, tramite la sua onlus Gaslininsieme. L’iniziativa è promossa dal comitato Jack... 🔗genovatoday.it

Scandicci: statua di Bobo al Castello dell’Acciaiolo in ricordo di Sergio Staino - Presentazione oggi, 2 marzo 2025, a Scandicci (Firenze) della statua in memoria di Sergio Staino. La cerimonia si è svolta al Castello dell'Acciaiolo a Scandicci in occasione del finissage dell'esposizione 'Sergio Staino - L'arte di vivere tra satira e impegno' L'articolo Scandicci: statua di Bobo al Castello dell’Acciaiolo in ricordo di Sergio Staino proviene da Firenze Post. 🔗.com

Marta Fascina e il ricordo di San Valentino per Silvio Berlusconi: «Uniti per l’eternità» - Marta Fascina sui suoi social ha ricordato l’ex premier Silvio Berlusconi nel giorno di San Valentino. Sotto una foto che li ritrae insieme, l’ultima compagna del Cavaliere e deputata di Forza Italia ha scritto: «Da sempre e per sempre uniti. Uniti per l’eternità». In sottofondo Fascina ha usato la canzone di Gigi D’Alessio “Una bellissima storia d’amore“. In tanti commentano il pensiero, tra cui Marysthell Polanco che scrive: «Manchi». 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Uniti nel ricordo di Senna . Statua ripulita dai volontari : Una passione senza tempo; Vettel guida l'omaggio di Imola a Senna: le foto più belle; F1 a Imola, Vettel guida il ricordo di Senna: “Nel 2019 mi chiesi che senso avesse correre”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Uniti nel ricordo di Senna . Statua ripulita dai volontari : "Una passione senza tempo" - L’intervento è frutto dell’accordo di collaborazione firmato con l’Amministrazione. Rasponi: "A spingerci è la passione per Ayrton pur non avendolo mai conosciuto". 🔗ilrestodelcarlino.it

F1 | Senna: ripulita la statua al Parco delle Acque Minerali per il 1° maggio - La statua, finita alla fonderia d’arte Del Chiaro di Pietrasanta, era stata inaugurata il 26 aprile 1997: se il ricordo del tre volte campione brasiliano è indelebile, va riconosciuto il merito ai ... 🔗msn.com

il dono di una statua di nuestra señora de luján come ricordo dell’incontro con papa francesco a santa marta - Una testimonianza del rapporto con la sanità e la città del vaticano La statua offerta a Elena Beccalli è un ricordo diretto dell’incontro del 16 aprile 2025 tra papa Francesco e i rappresentanti del ... 🔗gaeta.it