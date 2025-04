Un' idea per la testa | da Kate Middleton a Sophie di Edimburgo le onde regali da replicare

onde blande della principessa di Galles a quelle inversione sirena della moglie del principe Edoardo, passando per quelle a «S» di Zara Tindall e molto altro. Le ispirazioni royal per onde wow

Kate Middleton non si fa mettere i piedi in testa dal Palazzo - Kate Middleton non ha più intenzione di farsi intimorire dalle decisioni di Palazzo. Dopo il cancro ha cambiato atteggiamento anche nei confronti di Buckingham Palace e di tutti gli assistenti e addetti al protocollo che la guidavano nelle sue azioni. Kate Middleton, come è cambiata nel tempo Kate Middleton si sta godendo la sua vacanza ai Caraibi dove soggiorna con William e i tre figli in una struttura extra lusso ed esclusiva e dove si diverte a immergersi nelle acque cristalline. 🔗dilei.it

A un anno dallo scandalo della foto falsa, per Kate Middleton niente scatto con i figli. C'è un video e stavolta è vero - “Nell'ultimo anno, la natura è stata il nostro santuario”, dice Kate Middleton nella didascalia di un video postato sul profilo Instagram dei principi del Galles. Per “questa Festa della Mamma, celebriamo Madre Natura e riconosciamo come il nostro legame con il mondo naturale possa aiutare non solo a nutrire il nostro io in... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Kate Middleton, i gioielli da 645mila euro che le ha regalato William - Kate Middleton ha uno scrigno di gioielli da sogno. William le avrebbe regalato preziosi per un valore di 540mila sterline, circa 645mila euro (arrotondando leggermente in eccesso). A questi si aggiungono quelli della Corona da 68 milioni di sterline (81.151.000 di euro). Fonte: IPAKate Middleton Kate Middleton, l’anello di fidanzamento da 358mila euro Sicuramente il gioiello più noto di Kate Middleton è l’anello di fidanzamento che apparteneva a Lady Diana e che William le donò nel 2010, poco prima del loro matrimonio. 🔗dilei.it

Kate Middleton, un anniversario di nozze in tweed per la Signora delle Isole - Il principe e la principessa del Galles in Scozia hanno sfoggiato un look matchy-matchy, un trucco di stile che offre un'immagine compatta e solida della coppia che festeggia in modo casual la ricorre ... 🔗vanityfair.it

Kate Middleton ha deciso: ecco la prima cosa che farà quando sarà Regina - Dopo la diagnosi di cancro, Kate Middleton è pronta a diventare Regina e ha già le idee molto chiare su quello che farà insieme a William ... 🔗dilei.it

Kate Middleton e la scelta della scuola per George: un’ombra inquietante - La scuola preferita da Kate Middleton per il Principe George è coinvolta in un ... sua ex scuola e simbolo della tradizione britannica, Kate aveva un’idea diversa. La Principessa del Galles, infatti, ... 🔗newsmondo.it