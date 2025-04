Unicredit | Offerta per Banco Bpm Giudicata Inadeguata e Preoccupante

Offerta di Unicredit per Banco Bpm "presenta profili di incertezza molto estesi e molto preoccupanti" ed è "del tutto Inadeguata sotto profilo finanziario" e "insoddisfacente" per gli azionisti. Lo ha detto il presidente di Banco Bpm, Massimo Tononi, aprendo i lavori dell'assemblea. Inoltre "tre condizioni di efficacia non si sono verificate e non ci sono possibilità che si verifichino in futuro" per cui "è venuto il tempo che l'offerente faccia chiarezza" e "decida cosa fare" dicendo se intende "rinunciare alle condizioni di efficacia o rinunciare all'Offerta". 🔗 Quotidiano.net - Unicredit: Offerta per Banco Bpm Giudicata Inadeguata e Preoccupante L'diperBpm "presenta profili di incertezza molto estesi e molto preoccupanti" ed è "del tuttosotto profilo finanziario" e "insoddisfacente" per gli azionisti. Lo ha detto il presidente diBpm, Massimo Tononi, aprendo i lavori dell'assemblea. Inoltre "tre condizioni di efficacia non si sono verificate e non ci sono possibilità che si verifichino in futuro" per cui "è venuto il tempo che l'offerente faccia chiarezza" e "decida cosa fare" dicendo se intende "rinunciare alle condizioni di efficacia o rinunciare all'". 🔗 Quotidiano.net

Banco Bpm: offerta Unicredit attiva, conviene vendere sul mercato - Da lunedì i soci di Banco Bpm potranno aderire all'offerta di Unicredit ma in questo momento, per i valori sui listini azionari, converrebbe vendere sul mercato. Per ciascuna azione di Bpm consegnata, che nell'ultima seduta di Borsa valeva 9,74 euro consegnata, si ricevono 0,175 azioni UniCredit (che venerdi valevano 50,87 euro). L'offerta resterà aperta fino al 23 giugno, nel frattempo Unicredit cerca un dialogo con il governo che ha messo dei paletti all'operazione. 🔗quotidiano.net

UniCredit: aumento di capitale per l'offerta su Banco BPM - Il cda di UniCredit all'unanimità ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 marzo scorso, l'aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi delle normative vigenti a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da UniCredit sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM. 🔗quotidiano.net

Unicredit, Consob approva documento offerta pubblica di scambio su azioni di Banco Bpm - MILANO (ITALPRESS) – Consob ha approvato il documento di offerta relativo all’Offerta pubblica di scambio di UniCredit sulle azioni di Banco Bpm. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle 8.30 (ora italiana) del giorno 28 aprile 2025 e terminerà alle 17.30 (ora italiana) del giorno 23 giugno 2025. Lo rende noto la stessa UniCredit. “Per ciascuna azione di BPM portata in adesione all’Offerta Pubblica di Scambio – si legge nel comunicato -, UniCredit riconoscerà un corrispettivo unitario rappresentato da 0,175 azioni ordinarie di UniCredit di nuova emissione, ... 🔗unlimitednews.it

Unicredit: Offerta per Banco Bpm Giudicata Inadeguata e Preoccupante - Il presidente di Banco Bpm, Massimo Tononi, critica l'offerta di Unicredit, ritenendola inadeguata e con condizioni insoddisfacenti. 🔗quotidiano.net

Unicredit, parte oggi l’offerta di scambio su Banco Bpm. Dettagli e incognite dell’operazione - L’Ops durerà fino al 23 giugno con pagamento l’1 luglio ma Orcel potrebbe decidere fino all’ultimo di non comprare, anche per la questione del golden power. 🔗repubblica.it

Unicredit, parte l’OPS su Banco BPM, ma le trattative con il governo vanno avanti - A partire da oggi, sarà possibile aderire all’Offerta Pubblica di Scambio di UniCredit su Banco BPM, scambiando 1 azione del Banco con 0,175 azioni UniCredit di nuova emissione, che diventeranno 0,166 ... 🔗quifinanza.it