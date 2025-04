Un’enorme nube molecolare mai vista prima emerge a 300 anni luce dalla Terra | cosa nasconde

nube molecolare, denominata Eos, è stata identificata a circa 300 anni luce dalla Terra: questa struttura, composta da gas e polvere, è ricca di idrogeno, una caratteristica che può permetterle di dare origine a nuove stelle. 🔗 La vasta, denominata Eos, è stata identificata a circa 300: questa struttura, composta da gas e polvere, è ricca di idrogeno, una caratteristica che può permetterle di dare origine a nuove stelle. 🔗 Fanpage.it

Trovata una nube molecolare vicina alla Terra: è pericolosa? - Si chiama Eos come la dea dell’alba ed è la gigantesca nube molecolare più vicina mai immortalata. Si trova infatti a soli (si fa per dire) 300 anni luce dalla Terra. Non rappresenta alcun pericolo, anzi. Si tratta di una scoperta dal valore incalcolabile. Per far capire quanto sia grande, diciamo che se potessimo vederla a occhio nudo apparirebbe nel cielo con un’estensione pari a 40 lune. Le nubi molecolari sono agglomerati di gas e polveri da cui nascono le stelle, caratterizzate dalla presenza di idrogeno e monossido di carbonio. 🔗cultweb.it

Ecco Eos, la nube molecolare vicina di casa del nostro Sistema solare - Il Sistema solare ha una vicina di casa rimasta finora invisibile: è una vasta nube molecolare, luogo d’elezione per la nascita di nuove stelle. La nube è tra le più vicine alla Terra mai rilevate, a soli 300 anni luce, che secondo i modelli evaporerà tra 6 milioni di anni. A tradire la sua presenza è stato il suo costituente principale, l’idrogeno molecolare necessario alla formazione delle stelle, normalmente impossibile da individuare e ora visto per la prima volta grazie a una tecnica che sfrutta la luce ultravioletta “che traccia il gas molecolare negli strati limite delle regioni di ... 🔗ilfattoquotidiano.it

