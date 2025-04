Una vita tra calcio e valori dello sport | morto a 89 anni mister Enzo Marra

MELENDUGNO – Il mondo del calcio e dello sport salentino, nei giorni strazianti dell'addio a Graziano Fiorita, perde un'altra colonna portante: è morto a Melendugno Enzo Marra, un uomo che ha dedicato la vita ad allenare e formare generazioni di giovani nella sua cittadina per cinquant'anni.

