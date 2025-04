“Una visione per Roma” il concorso per progetti ‘visionari’ | 130mila euro al vincitore

concorso lanciato dalla fondazione Roma REgeneration è patrocinato dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio. L'obiettivo è raccogliere i progetti di visionari ed innovatori che puntino a valorizzare la Capitale in maniera sostenibile ed innovativa. 🔗 Illanciato dalla fondazione Roma REgeneration è patrocinato dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio. L'obiettivo è raccogliere idi visionari ed innovatori che puntino a valorizzare la Capitale in maniera sostenibile ed innovativa. 🔗 Fanpage.it

