Una task force per la Napoli mondiale

Napoli – Non stupitevi se lungo i Quartieri Spagnoli vedrete sfilare scozzesi in kilt intenti a fotografare murales o a far visita a Largo Maradona. Da domani e per tutto il lungo ponte del Primo Maggio – fino alla sfida casalinga dell'11 maggio contro il Genoa – Napoli sarà letteralmente invasa. È una nuova "Napolimania", come racconta Adolfo Pappalardo su Il Mattino, che unisce calcio, turismo e culto popolare.A dimostrarlo sono già i numeri: il Maradona va verso il tutto esaurito, mentre per Lecce-Napoli i mille biglietti del settore ospiti sono stati polverizzati in poche ore. Il 30% dei tifosi sugli spalti, sottolinea Il Mattino, sarà straniero, con una nutrita rappresentanza di argentini – per ovvi motivi legati al culto di Maradona – ma anche scozzesi, ammaliati dalle gesta di Scott McTominay, l'uomo della doppietta al Torino.

