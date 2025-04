Una spirale strutturata Sottocorona | che succede sulla Penisola iberica

sulla Penisola iberica si affaccia una spirale di bassa pressione che, però, non dovrebbe interessare il nostro Paese. Vediamo nel dettaglio le previsioni di Paolo Sottocorona. "Situazione evidente di alta pressione intorno all'Italia perché di nuvole ce ne sono veramente poche - spiega Paolo Sottocorona al TgLa7 - C'è solo una zona al largo della Penisola iberica che è una zona di bassa pressione molto forte di tipo invernale però lì rimane. Domani ci sarà una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. E anche nella giornata di venerdì la situazione rimarrà pressoché invariata. Solo sulle zone alpine qualche piccola instabilità nel pomeriggio".

Nubi nere sul weekend. Sottocorona: "A dir poco incerto", che succede - Un miglioramento meteo dopo il passaggio della perturbazione. Le previsioni del tempo di giovedì 27 febbraio di Paolo Sottocorona per La7 riportano schiarite e attenuazione dei fenomeni residui al nord e al centro, soprattutto sul versante tirrenico. Fenomeni localmente intensi sul versante adriatico, dall'Abruzzo alla Puglia. Precipitazioni tuttavia in fase si attenuazione. Venerdì 28 febbraio la situazione migliora al sud dove resta solo qualche debole pioggia. 🔗iltempo.it

