Una settimana al Conclave Diritto voto per i cardinali oltre il numero di 120

settimana al Conclave. La Congregazione dei cardinali ha sottolineato che Papa Francesco, avendo creato un numero di porporati superiore a 120, limite indicato dal n. 33 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di San Giovanni Paolo II, pubblicata il 22 febbraio 1996, "ha dispensato da tale disposizione legislativa". Pertanto i cardinali eccedenti il numero limite, in base alla norma 36 della stessa Costituzione Apostolica, "hanno acquisito il Diritto di eleggere il Romano Pontefice, dal momento della loro creazione e pubblicazione".In collegamento Paolo Fucili Una settimana al Conclave. Diritto voto per i cardinali oltre il numero di 120 TG2000.

