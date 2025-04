Una rivoluzione chiamata Clair Obscur | Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 è stata accompagnata da un’ovazione tanto dalla critica specializzata, quanto dagli utenti, che pad alla mano, hanno potuto assaggiare il bellissimo primo gioco dei ragazzi francesi di Sandfall Interactive.Ma come è possibile che questi giovani ragazzi, al loro primo gioco con un’avventura solitaria iniziata nel 2020, siano riusciti a realizzare un così bel titolo, tanto da eleggerlo sin da ora come possibile gioco dell’anno? Per quanto sempre mal utilizzata, in questi termini è bene sottolinearlo: Expedition 33 è davvero un titolo che punta allo status di capolavoro, pur con tutte le sue criticità, ma in un settore dove ci si rifugia sempre in meccaniche e scelte produttive sicure, Expedition 33 è il più grande azzardo mai riuscito che si sia mai visto. 🔗 Screenworld.it - Una rivoluzione chiamata Clair Obscur: Expedition 33 Chi se lo sarebbe mai aspettato. Non c’è frase migliore per riassumere gli ultimi giorni del mondo videoludico, che ha visto un vero e proprio scossone a cui forse nessuno era preparato. L’uscita di33 è stata accompagnata da un’ovazione tanto dalla critica specializzata, quanto dagli utenti, che pad alla mano, hanno potuto assaggiare il bellissimo primo gioco dei ragazzi francesi di Sandfall Interactive.Ma come è possibile che questi giovani ragazzi, al loro primo gioco con un’avventura solitaria iniziata nel 2020, siano riusciti a realizzare un così bel titolo, tanto da eleggerlo sin da ora come possibile gioco dell’anno? Per quanto sempre mal utilizzata, in questi termini è bene sottolinearlo:33 è davvero un titolo che punta allo status di capolavoro, pur con tutte le sue criticità, ma in un settore dove ci si rifugia sempre in meccaniche e scelte produttive sicure,33 è il più grande azzardo mai riuscito che si sia mai visto. 🔗 Screenworld.it

