Una proposta molto formativa per i ragazzi

ragazzi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - "Una proposta molto formativa per i ragazzi" Hanno potuto assistere a spettacoli divertenti e drammatici, classici e innovativi, scoprendo insieme tutte le sfumature del teatro: parliamo degli studenti che hanno partecipato quest’anno a ‘Teatro in classe’, l’iniziativa promossa dal Resto del Carlino e sostenuta da Teatro Diego Fabbri, Centro Diego Fabbri e Cia Conad e che adesso giunge al termine.Ma come si è svolto il progetto? Gli studenti degli istituti superiori forlivesi hanno avuto la possibilità di assistere agli spettacoli in calendario al teatro Diego Fabbri e al Piccolo, per poi redigere recensioni e commenti, molti dei quali sono stati poi pubblicati sulle pagine della nostra edizione del Carlino. Le recensioni più calzanti riceveranno un regalo speciale dal Carlino e dagli sponsor nel corso di una cerimonia speciale, tutta dedicata ai veri protagonisti: i. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

