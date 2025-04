Una notte speciale tra jazz e Brasile

jazz Day. E non a caso musica brasiliana e jazz sono le principali passioni del sassofonista Daniele Comoglio, che presenterà il suo nuovo disco "Paradeiro", album nato da un percorso umano e musicale che affonda le radici in un viaggio in Brasile che ha lasciato un segno profondo nella poetica dell’artista. Al suo fianco ci saranno tre autentici maestri del brazilian jazz, riconosciuti a livello mondiale: il pianista Helio Alves, il contrabbassista Gili Lopes e il batterista Rafael Barata. Sono artisti dalla lunga carriera internazionale, con collaborazioni che spaziano da Joe Henderson a Rosa Passos, da Paquito D’Rivera a Eliane Elias. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Una notte speciale tra jazz e Brasile Chiaravalle si tinge idealmente di verde e di giallo. Lo fa grazie alla quinta edizione della rassegna "Saudade do Brasil", che stasera (ore 21.15) al Teatro Giacconi regalerà grande musica agli appassionati. L’occasione è data anche dall’InternationalDay. E non a caso musica brasiliana esono le principali passioni del sassofonista Daniele Comoglio, che presenterà il suo nuovo disco "Paradeiro", album nato da un percorso umano e musicale che affonda le radici in un viaggio inche ha lasciato un segno profondo nella poetica dell’artista. Al suo fianco ci saranno tre autentici maestri del brazilian, riconosciuti a livello mondiale: il pianista Helio Alves, il contrabbassista Gili Lopes e il batterista Rafael Barata. Sono artisti dalla lunga carriera internazionale, con collaborazioni che spaziano da Joe Henderson a Rosa Passos, da Paquito D’Rivera a Eliane Elias. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una notte in musica al Museo, incanti jazz per Scilla e Nettuno con la Filarmonica Laudamo Creative Orchestra - Un Museo con opere straordinarie, un’orchestra creativa con musicisti innovativi ed inclusivi, due direttori artistici (rispettivamente Orazio Micali, Marisa Mercurio per il Museo) e due direttori musicali (Luciano Troja e Giancarlo Mazzù per l’orchestra) curiosi di sperimentare linguaggi... 🔗messinatoday.it

Bologna-Milan: una notte speciale per Calabria, tra emozioni e voglia di riscatto - Calabria si prepara a vivere una serata speciale domani. Dopo 18 anni al Milan, il terzino affronterà per la prima volta la sua ex squadra 🔗pianetamilan.it

Notte di San Modestino, Nargi: “Identità, commercio e tradizione per una giornata speciale” - Tempo di lettura: 3 minutiE’ tutto pronto per la Notte di San Modestino, l’evento organizzato dall’Amministrazione Nargi in occasione della Festa dei Santi Patroni di Avellino, Modestino, Fiorentino e Flaviano, domani, 14 febbraio. L’ente di Piazza del Popolo ha rifinito il ricco programma delle iniziative di intrattenimento che allieteranno una giornata a cui la comunità è sempre più legata, alla riscoperta delle proprie radici culturali e religiose, e che sarà ulteriormente impreziosita da una Notte del Commercio che perdurerà fino alle ore 22 e dalla riscoperta turistica del cuore ... 🔗anteprima24.it

Approfondimenti da altre fonti

Una notte speciale tra jazz e Brasile; Arriva la notte di San Lorenzo, prima lo show con i fuochi d'artificio poi occhi rivolti alle stelle; Umbria Jazz 2022, con Marisa Monte e Gilberto Gil si sogna il Brasile; Eliane Elias mostra il suo lato più seducente in Love Stories: guarda il trailer!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Una notte speciale tra jazz e Brasile - Al teatro Giacconi di Chiaravalle stasera il sassofonista Daniele Comoglio sarà affiancato da altri grandi musicisti ... 🔗ilrestodelcarlino.it